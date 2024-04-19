تحرك برلمانى لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحى

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وذلك بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي.

سياسة السوق الحرة

وقالت "الجزار" إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحرة وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز.

انخفاض سعر طن دقيق الخبز وسعر الرغيف ثابت



وأكدت أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض، لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز.

وكذلك لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين والرقابة الصارمة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار على المخابز وأوزان الرغيف، مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.

وطالبت النائبة باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند انخفاض سعر الدقيق.