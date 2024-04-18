الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس شعبة المخابز: جميع مخابز الجمهورية ملتزمة بأسعار العيش والفينو الجديدة

مخبز
مخبز

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه كان من أصحاب مبادرة خفض سعر الرغيف، مرددًا: "لما وجدنا الأسعار نزلت اتفقنا وزملائي وعملنا اجتماع وقلنا لازم يبقى في انخفاض في سعر الخبز الحر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون": "وصلنا لرؤية إن فيه رغيف 80 جراما كان بيتباع بـ2 جنيه، بقى بيتباع بـ جنيه ونصف، ورغيف 40 جراما بـ 75 قرشًا، والـ25 جرامًا بـ50 قرشًا، الفينو 35 جرامًا سعره جنيه بدلًا من جنيه ونصف، والـ70 جرامًا 150 قرشًا".

وتابع: "نلتزم في كل مخابز جمهورية مصر العربية، بدءًا من يوم الأحد بالأسعار والأوزان المشار إليها".

وحول صرف "العيش" بالأوزان وليس بالعدد، قال: "لازم يطلع بيه قرار وزاري وهنعرض تاني المقترح ده لأنه حقيقي مريح لكل الأطراف".

وواصل: "وفي حال الشكاوى يتم التوجه لوزارة التموين إحنا مش في غابة وهيكون في تعاون في مسألة الرقابة".

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