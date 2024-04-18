بعد انخفاض سعر الدقيق.. تعرف على أسعار الخبز والفينو

كشف طارق حسين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، قائمة الأسعار الجديدة لمنظومة الخبز، قائلًا: "سعر الرغيف السياحي 80 جرامًا 150 قرشًا، والـ40 جرامًا 75 قرشًا، والـ25 جرامًا بـ50 قرشًا، الفنيو 35 جرامًا سعره جنيه بدلًا من جنيه ونصف، والـ70 جرامًا 150 قرشًا".

وأضاف، خلال مشاركته بمؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، عرضته "إكسترا نيوز": "استقرار سعر الصرف أسهم في توافر السلع الأساسية وانخفاض أسعارها".

وتابع: "سعر الدقيق لا يتعدى 16 ألف جنيه، لتوفير 30% من السعر السائد، ونحن ملتزمون بهذه الأسعار أمام المواطنين".