"صحة الشيوخ" توصى بإنشاء 4 فروع جديدة للتأمين الصحى بمرسى مطروح

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير، النائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحى بمراكز برانى – السلوم – الحمام – الضبعة بمحافظة مرسى مطروح"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح النائب رزق علواني مقدم الاقتراح برغبة أن مطروح محافظة حدودية بعيدة يعاني أهلها من نقص في الخدمات الصحية وعدم توافر خدمات التأمين الصحي، خاصة في مدن براني والسلوم والحمام والضبعة ويذهبون إلى المحافظات الأخرى لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة، وذلك على الرغم من اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي الغربي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار مقدم الاقتراح برغبة، إلى أن المنطقة تشهد نموا كبيرا في إنشاء المنتجعات والقرى السياحية الكبرى ومشروعات قومية ضخمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بهذه المنطقة الأمر الذي يتطلب معه توفير المزيد من الخدمات الصحية والعلاجية بمنطقة الساحل الشمالي بصفة عامة، خاصة خدمات التأمين الصحي والدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كان من المقرر أن تكون محافظة مطروح من أولى المحافظات التي تطبق فيها هذه المنظومة، ولكن تم تأجيل تطبيقها لأسباب غير واضحة.



إنشاء فرع للتأمين الصحي

وطالب مقدم الاقتراح، بدراسة جدوى إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة يعد من أهم المتطلبات التي يحتاجها أهالي هذه المدن بمحافظة مطروح، من أجل توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لأهالي وسكان هذه المدن، خاصة فئة كبار السن لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريهام مدحت مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية برئاسة هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تقدم الخدمات الصحية للمواطنين المستهدفين بمحافظة مطروح من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات، سواء التابعة للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأمانة المراكز المتخصصة وكذلك بعض المعامل والمختبرات الخاصة، بالإضافة إلى العيادات التابعة للهيئة في مطروح وأبوبكر والضبعة، كما أنه يجري إعداد عيادة خارجية ومكتب لخدمة العملاء بمدينة الحمام وكذلك مكتب لخدمة العملاء بمدينة الضبعة، كما أن الهيئة ليس لديها مانع من إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلًا لمنتفعى التأمين الصحي من سكان هذه المدن.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، أهمية دور فرع هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والتيسير على المواطنين المستهدفين من خلاله، وعبرت عن تضامنها مع ما طالب به النائب، وطالبت الهيئة بالعمل على حصر كل المطالب والاحتياجات اللازمة لتسهيل أداء الخدمة على المواطنين بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلًا على سكان هذه المدن، خاصة فئة كبار السن.

من جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة وضع آليات تسهم في رفع معدلات أداء تقديم خدمات التأمين الصحي بمحافظة مطروح بصورة مستمرة من خلال إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة والتي تعتبر من المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك لرفع معاناة السفر عن كاهل أهالي هذه المناطق لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنشاء فروع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلًا لمنتفعى التأمين الصحي من سكان هذه المدن، نظرًا لكونها من المناطق النائية والأكثر احتياجًا.