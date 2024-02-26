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أستاذ تخطيط عمرانى: المشروعات التنموية ستضع مرسى مطروح على خريطة المدنية

سيف الدين فرج أستاذ
سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني

أكد سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن المشروعات التنموية ستضع مرسى مطروح على "خريطة المدنية"، قائلًا إن شريان التنمية في الجمهورية الجديدة يمتد إلى مختلف المحافظات، بما في ذلك مرسى مطروح، باعتبارها منطقة واعدة تستحق الاستثمار، وأن البنية التحتية هي حجر الأساس في أي تنمية عمرانية.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الحجر الأساسي في أي تنمية عمرانية هو البنية التحتية، التي تتمثل في الاهتمام بالطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن كل هذه العناصر الأساسية تمثل البنية الأساسية لأي تخطيط عمراني.

رفع جودة حياة المواطن المصري

أشار إلى أن منطقة مرسى مطروح توجد فيها أراض صالحة للاستصلاح الزراعي، وأماكن تصلح لعمل مزارع سمكية، وبها عناصر من المناجم المختلفة، ما يساعد في إنشاء الكثير من المصانع المختلفة، ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويساعد في توفير فرص عمل لتقليل حجم البطالة، ما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح إلى أن المحور الإقليمي الجديد يتمثل في مدينة العلمين ومنطقة رأس الحكمة ومرسى مطروح، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تنظر لمستقبل المواطن المصري منذ فترة طويلة، حيث أنشأت محور أوجارين بمركز السلوم في قلب الصحراء الغربية.

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