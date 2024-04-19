الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من خفض الأسعار

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

طالب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات لخفض الأسعار ليشعر بها المواطن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

انخفاضات أخرى في الأسعار

وشدد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، وتتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

وأكد النائب أحمد عاشور، على ضرورة قيام مسئولي الأجهزة الرقابية بالقيام بحملات مشددة للتأكد من توافر السلع، وانخفاض أسعارها، حتى يشعر المواطن بأثر حقيقي يسهم في تحقيق الرضا عن مستوى الأسعار.

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وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانٍ له اليوم الجمعة، بضرورة تطبيق عقوبات للمخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع، بكل حزم وقوة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار خاصة من أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية في الحياة اليومية للمواطنين، بجانب تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك بفرض غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حال تكرار المخالفة.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن الرقابة على المخابز دور أساسي لوزارة التموين ودور حماية المستهلك خاصة بعد أن تم الاتفاق على أسعار الخبز السياحي، والتي سيتم تطبيقها بداية  من الأحد المقبل، مشددًا على نزول الأجهزة الرقابية بدءًا من يوم الأحد لمراقبة الأسعار ووزن الرغيف السياحي، وأن تكون الرقابة محكمة وتوقيع الجزاءات على المخالفين بشكل فوري وعاجل.

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