تصريحات مدبولى بشأن تراجع أسعار السلع تتصدر اهتمامات الصحف

تصدَّرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تراجع أسعار السلع الأساسية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وتحت عنوان "27% انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية" نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قوله، إنه تمت متابعة انخفاض أسعار السلع من خلال لجنة ضبط الأسعار على مستوى جميع المحافظات، وتم بالفعل نزول بصفة عامة للأسعار بنحو 22%، كما تراجعت أسعار السلع الأساسية بحوالي 27% ومنها الزيت والسكر والأرز والجبن والألبان، ومن المتوقع أن يطال الانخفاض العديد من السلع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، بحضور العديد من الوزراء وممثلي الوزارات وممثلي الغرف التجارية، أن لجنة ضبط الأسعار المُشكَّلة من العديد من الوزراء والجهات والغرف التجارية تعقد اجتماعها بصورة دورية لمتابعة خفض الأسعار، منوهًا بأنه مع تحريك سعر الصرف وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة كبيرة.

الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر استقرارًا

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته في المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، خلال لقائه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية بالفترات الأخيرة.

وبالانتقال إلى صحيفة "الأهرام" نجد أنها تقول تحت عنوان: جوتيريش: الشرق الأوسط على «شفير الهاوية»، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الشرق الأوسط «على شفير» الانزلاق إلى «نزاع إقليمي شامل»، داعيًا إلى أقصى درجات ضبط النفس فى «لحظة الخطر القصوى هذه».

وبحسب الصحيفة، فقد قال جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى الشرق الأوسط، أمس، إن «الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدًا خطيرًا، سواء بالأقوال أو بالأفعال، وأي خطأ في التقدير، أو تواصل سيئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدى إلى صراع إقليمى واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمرًا لجميع المعنيين، ولبقية العالم».

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "14 ألف طفل و10 آلاف امرأة ضحايا حرب غزة"، وسط تزايد المؤشرات لاستعداد جيش الاحتلال لاجتياح رفح، الملاذ الوحيد الآمن لما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطينى مدنى نازح، أفادت تقارير بأن إسرائيل نشرت المزيد من المدفعية وناقلات الجنود المدرعة فى محيط قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل قولها، إن أكثر من ١٣٨٠٠ طفل فى قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل في ٧ أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن «طفلًا واحدًا يصاب أو يموت كل ١٠ دقائق» فى غزة وأن أكثر من ١٠ آلاف امرأة قتلت فى غزة منذ بدء الحرب، و٦ آلاف منهن تركن وراءهن ١٩ ألف طفل يتيم.