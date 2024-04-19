الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: استخدام الفيتو فضح تناقضات أمريكا

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم

انتقد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو والوقوف ضد حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يترجم التناقض الكبير لدى أمريكا التي تريد أن تظهر للعالم أنها ساعية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بينما هي تقف في وجه أي قرار يصب في صالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

140 دولة بالأمم المتحدة

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدى القانون الدولي كما تتحدى إرادة المجتمع الدولي الراغب في منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، لا سيما بعد نتائج التصويت التي ظهرت اليوم باجتماع مجلس الأمن، فضلا عن وجود 140 دولة بالأمم المتحدة معترفة بدولة فلسطين وتجمعها علاقات دبلوماسية، لافتا إلى أن الفيتو الأمريكي لم يعد له ما يبرره بل إنه يفضح نفسه أمام العالم كله.

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وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في الحرب التي تشهدها المنطقة الآن، وسياساتها تؤكد ذلك، فهي قائمة على دعم مطلق للاحتلال الإسرائيلي دون وضع للقانون الدولي والإنساني أي اعتبار، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع بتلك السياسات الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

 حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه

وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن استقرار المنطقة رهن بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، عبر إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وما دون ذلك ستظل المنطقة مشتعلة بالصراعات، مختتما بأن أمريكا تمثل عاملا أساسيا في الوضع الذي سيكون عليه الشرق الأوسط، ولا بد أن تتخلى عن سياساتها التي وضعت المنطقة على حافة الهاوية.

أمين تنظيم حزب الجيل الولايات المتحدة الامريكية حق الفيتو فلسطين الشعب الفلسطيني الشقيق

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