الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يقدم طلب إحاطة بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة

أحمد إدريس عضو مجلس
أحمد إدريس عضو مجلس النواب

تقدم أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وذلك عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عودة تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء

توزيع كهرباء الأقصر

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، لقد أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عودة العمل بنظام قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أوقات محددة.

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عودة انقطاع التيار الكهربائي

وأكد أحمد إدريس أن المواطنين عبروا عن استيائهم من عودة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. ولم يجد المواطنون ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء التي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء، خاصة في المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قام المواطنون البسطاء بشراء المصابيح التي تعمل عن طريق بطاريات الشحن الكهربية لاستخدامها داخل المنزل خلال انقطاع خدمة التيار الكهربي، حتى يتمكن أبناؤهم من مذاكرة دروسهم، خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأشار إلى أن معاناة المواطنين في الأقصر لم تتوقف عند ذلك، حيث قام البعض بشراء خزانات المياه الكبيرة لتخزين أكبر كمية من المياه لاستخدامها خلال فترة انقطاع التيار الكهربي، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وطالب الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة بمحافظات الصعيد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف، وسرعة مناقشة الطلب باللجنة المختصة.

عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن انقطاع الكهرباء درجات الحرارة وزير الكهرباء

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