خالد أبوبكر يناقش أزمة انقطاع الكهرباء: تحتاج مصر حلًا أقل وطأة (فيديو)

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، عن استيائه من عودة جداول تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا الانقطاع المستمر لمدة ساعتين في كل منطقة يشكل عبئًا على المواطنين.

وقال خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "أنا هاجي كل يوم وأنتقد انقطاعات الكهرباء"، مشيرًا إلى أن هذه الانقطاعات ستستمر لوقت طويل، وأكد أنه يجب أن يتعامل الجميع مع فلسفة انقطاع الكهرباء بشكل أكثر جدية.

وفي سياق متصل، دعا "أبوبكر" الحكومة إلى ترشيد الإنفاق لتوفير الملايين شهريًا، وأكد أنه يجب أن يتم التفكير في حلول بديلة أقل وطأة من قطع الكهرباء، لتحسين الوضع الحالي وتخفيف العبء عن المواطنين.