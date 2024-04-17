خالد أبوبكر يعلق على الإبداع الدرامى فى رمضان 2024 (فيديو)

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، أن الإبداع الدرامي والفني المصري خلال شهر رمضان لعام 2024 كان مذهلًا وملهمًا، وأثنى على الشركة المتحدة للإنتاج التي ساهمت بشكل كبير في هذه الثروة الفنية.

أضاف خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، موسم دراما رمضان يظل الأغزر إنتاجًا في مصر، وهو الوقت الذي يتفرد فيه الفنانون والمبدعون بتقديم أعمال مميزة، وأكد أبوبكر أن الإبداع هو سلاح مصر الأكبر والأقوى وأنه يمثل ثروة قومية ضخمة.

من جهة أخرى، أشار إلى أن الدراما المصرية تميزت بجودتها وتنوعها، وأنها تعد سلعة غالية للمشاهدين في مصر وخارجها، وأن الفن والإبداع المصري ليس مجرد ترف ترفيهي، بل هو جزء من الهوية الوطنية والتراث الثقافي الذي يفخر به الجميع.

وأكد أن مصر تبقى على رأس الدول المبدعة في مجال الدراما، والإبداع هو سلاحها الأقوى في مواجهة التحديات والتأكيد على هويتها الفريدة.