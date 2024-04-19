نائبة: قانون رعاية المسنين يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكبار السن

ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون "رعاية حقوق المسنين"، مشيرة إلى أن القانون يهدف لتوفير حياة كريمة لكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.

القيادة السياسية تولي كبار السن اهتماما كبيرا

وقالت النائبة ميرال جلال الهريدي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القيادة السياسية تولي كبار السن اهتماما كبيرا، وتعمل على توفير كافة أوجه الدعم لهم، تقديرا لدورهم البارز في المجتمع، وما قدموه في سبيل خدمة الوطن من خدمات مختلفة، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني من مواقعهم المختلفة، وهو ما يؤكد أيضا أن الرئيس السيسي دائمًا يقف في صالح المواطن في كل الأحوال.

يكفل رعاية ومظلة اجتماعية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يكفل رعاية ومظلة اجتماعية وصحية لكبار السن، وكذلك وضمان تمتعهم بجميع الحقوق السياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وأيضا تعزيز حقوق وحريات المسنين وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

ولفتت "الهريدي" إلى أن قانون رعاية المسنين يضمن تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تعزيز فرص حصولهم على التعليم

واستهدف القانون الجديد لـ "رعاية حقوق المسنين" تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.