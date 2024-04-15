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سياسي

الاتحادى الديمقراطى: رؤية السيسى لصراع المنطقة "ثاقبة"

الدكتور محمد كامل
الدكتور محمد كامل صديق امين شباب الجمهوريه بحزب الاتحادي

أكد د. محمد كامل صديق، أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الرئيس السيسي كانت له رؤية ثاقبة بشأن الصراع الدائر بمنطقة الشرق الأوسط، وأن القيادة السياسية تعي تمامًا ما يخطط له الكيان الصهيوني ومن يساعده لجر مصر لحرب داخل المنطقة وإشعال الصراع في الشرق الأوسط من أجل حلم التقسيم الكبير للمنطقة الذي تسعى إليه إسرائيل، وأن اللعبة الإيرانية الإسرائيلية التي تتم الآن داخل المنطقة تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية تعلمها مصر جيدًا قبل أن تبدأ، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقًا ونوه عنه مرات عدة.

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وأكد أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي أنه لا خوف على وطن يحميه الصقور، وأن الجيش المصري قادر على ردع أي اعتداء على الأراضي المصرية، وأن مصر لن تنجرف إلى حرب أو مهاترات داخل المنطقة فمصر خارج دائرة الصراع ولن نكون لقمة سائغة لمن تسول له نفسه العبث مع الجيش المصري وحال حدوث ذلك سيصبح الرد قاسيًا لأبعد الحدود.

شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئه العليا للحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة الشرق الأوسط الكيان الصهيوني مصر

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