مراسلة "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ربما لا تسعى لتوسيع جبهة الحرب

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أعلنت أنّ هناك اجتماعًا لـ"كابينيت" الحرب سيبدأ في تمام الساعة الثانية بتوقيت القدس المحتلة، لكن لم تُتح أي معلومات عن بدء الاجتماع أو الأمور التي ستُناقش.

سبب الاجتماع هو دراسة كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب هذا الاجتماع هو دراسة كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، خاصة أنّ هناك انقسامًا في أصوات الإسرائيليين، وهناك من يطالب بضرورة الرد السريع والفوري على هذا الهجوم الإيراني مستغلًا الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل، وهناك من يرى ضرورة ترك الأمور للرد الدبلوماسي المتمثل في تصدير هذا الأمر للقانون والمحاكم الدولية.

إسرائيل لا تقوم بالإفصاح عن تبني عمليات الاغتيال

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب بأن إسرائيل ربما لا تسعى لتوسيع جبهة الحرب، لأنها ستقود إلى إشعال المنطقة بالكامل في الإقليم ككل، لافتة إلى أن إسرائيل لا تقوم بالإفصاح عن تبني عمليات الاغتيال، والرد الإسرائيلي سيكون حسب المراسل العسكري للصحف الإسرائيلية بأنه سيكون على منشآت نووية إيرانية أو في أراضي تابعة لوكلاء إيران، والحديث عن سوريا ولبنان والعراق واليمن.