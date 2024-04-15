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توك شو

غادة ندا تكشف تفاصيل الفوز بالمركز الأول في كأس العالم للتجديف

غادة ندا، لاعبة المنتخب
غادة ندا، لاعبة المنتخب الوطني للتجديف

قالت غادة ندا، لاعبة المنتخب الوطني للتجديف، والفائزة بالمركز الأول في بطولة كأس العالم 2000 متر سيدات بإيطاليا، إنه لا يوجد شيء سهل أو صعب، لكن هناك حاجة إلى العزيمة والإصرار، مشددةً على أن الاحتكاك في البطولة كان قويا للغاية. 

الاحتكاك منحني الخبرة الكافية والمطلوبة

وأضافت ندا، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه منذ شهر لعبت المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم، والاحتكاك منحها الخبرة الكافية والمطلوبة، معقبة: "كل مرة ألعب بشكل أفضل من المرة السابقة".

وتابعت لاعبة المنتخب الوطني: "الطقس كان جيدا إلى حد ما في وقت المناسبة، والمدربون لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الطقس في ظل تغير الظروف، وكان معي الكابتن محمد جمعة والمدير الفني محمد طه وقدما لي المساعدة ووجهوني قبل انطلاق السباق حول الطقس واللاعبين المنافسين".

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