تطورات الأوضاع فى قطاع غزة وتفاصيل آخر الغارات الإسرائيلية (فيديو)

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتفاصيل آخر الغارات الإسرائيلية، قائلًا، إن هناك أعدادا كثيفة من العائلات الفلسطينية تحاول العودة لشمال القطاع بعد انتهاء العملية العسكرية البرية.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العائلات الفلسطينية وصلوا لنقاط التماس مع الاحتلال على حاجز شارع رشيد، حيث بدأت قوات الاحتلال بإطلاق النيران والقذائف من الآليات المتمركزة هناك صوب المواطنين.

ارتقاء نحو 5 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شاركت بإطلاق الرصاص، وشن الغارات صوب هؤلاء الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء نحو 5 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين الذين ذهبوا بالآلاف أملًا في العودة إلى المنازل والمباني التي هجروا منها قسرًا مع بداية العدوان الإسرائيلي.