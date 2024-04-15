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توك شو

ناقد: أمينة رزق من أعظم ممثلات الوطن العربي ودورها بـ"راسبوتين" كان نقلة بمسيرتها

الناقد الفني أحمد
الناقد الفني أحمد سعد

قال الناقد الفني أحمد سعد، إن الفنانة أمينة رزق واحدة من أعظم ممثلات الوطن العربي، وعملت في فرقة رمسيس مع العملاق يوسف وهبي، ثم انطلقت في مسيرة حافلة وفي تلك الفترة لم يكن هناك تليفزيون فكانت أعمالها متميزة جدا في المسرح.

اشتهرت بدور الأم وأجادته بشكل كبير جدا

وأضاف سعد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة "TeN"، أن أمينة رزق اشتهرت بدور الأم وأجادته بشكل كبير جدا وفي هذا الوقت كان هناك نوع من النمطية، حيث اشتهرت بالأم الطيبة، مشيرًا إلى إنها قامت بدور الأم لعدد كبير من النجوم مثل فريد شوقي وعمر الشريف وغيرهم سواء في التليفزيون أو المسرح.

 دورها في "حقا إنها عائلة محترمة جدا" كان تغيرا كبيرا وغير معتاد بمسيرتها

ولفت الناقد الفني، إلى أن مشاركتها في مسرحية "راسبوتين" مع يوسف وهبي كانت نقلة كبيرة لها وتم تسجيلها تليفزيونيا، وفي سنة 1979 أقنع الفنان فؤاد المهندس أمينة رزق بالمشاركة معه في مسرحية "حقا إنها عائلة محترمة جدا"، وكان الدور فيه صبغة كوميدية وكانت أيضا تغيرا كبيرا لأمينة رزق الذي لم يعتد الجمهور على مشاهدتها في الأدوار الكوميدية.

أمينة رزق راسبوتين مسرحية راسبوتين نقلة في مسيرتها الفنانة أمينة رزق ذكرى ميلاد أمينة رزق

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