الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله بجنوب لبنان

قصف
قصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف بنى تحتية لحزب الله في صديقين والمطمورة وعيتا الشعب واللبونة جنوب لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، السبت الماضي، عن قصف مجمع عسكري لحزب الله في منطقة الريحان جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس": "أغرنا على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان"، مدعيًا أن "المجمع احتوى على عدد من المباني العسكرية".

ورصد جيش الاحتلال إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان، نحو منطقة "إصبع الجليل" شمالي الأراضي المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ الجيش رصد عددًا كبيرًا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو "إصبع الجليل"، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية.

جنوب لبنان لبنان الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود بانفجار لغم قرب الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟