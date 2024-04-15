"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف بنى تحتية لحزب الله في صديقين والمطمورة وعيتا الشعب واللبونة جنوب لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، السبت الماضي، عن قصف مجمع عسكري لحزب الله في منطقة الريحان جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس": "أغرنا على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان"، مدعيًا أن "المجمع احتوى على عدد من المباني العسكرية".

ورصد جيش الاحتلال إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان، نحو منطقة "إصبع الجليل" شمالي الأراضي المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ الجيش رصد عددًا كبيرًا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو "إصبع الجليل"، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية.