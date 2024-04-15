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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بريطانيا: نرفض تأكيدات إيران بإصدار تحذيرات قبل شنّ هجومها ضد إسرائيل

الهجمات الإيرانية
الهجمات الإيرانية

أعرب المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني عن رفض بلاده تأكيدات إيران بأنها أصدرت تحذيرات قبل شنَّها هجومًا على إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بريطانيا ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران، في أعقاب هجومها بطائرات مُسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

وأضاف: "لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران، لقد قمنا بوضع نظام عقوبات جديد بالكامل في نهاية العام الماضي، والذي أثبت فاعليته للغاية".

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