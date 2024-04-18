الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: قانون رعاية المسنين يكفل الحماية الكاملة لحقوقهم وحرياتهم

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على قانون رعاية حقوق المسنين يعكس مدي إنسانيته واهتمامه بكل فئات المجتمع، ومدى احترامه لكبار السن لما قدموه للمجتمع.

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حزب "المصريين": قانون رعاية حقوق المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

اهتمام القيادة السياسية 

وثمنت النائبة رحاب موسى، اهتمام القيادة السياسية بالمسنين، وايضا العديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة  وايضا حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطنين  البسطاء.

يكفل الرعاية الكاملة للمسنين 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يضم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

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برلمانية: تصديق السيسى على "رعاية حقوق المسنين" يؤكد الاهتمام بفئات المجتمع

تعزيز حقوق وحريات المسنين 

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية.

حوار مجتمعي سنوي 

ويستهدف القانون تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

حماية حقوق المسنين 

وألزم القانون بموجب المادة الثالثة وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق أمس الأربعاء على قانون رعاية حقوق المسنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار قانون حقوق المسنين تصديق الرئيس المسنين حقوق حريات

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