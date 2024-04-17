الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حذر مرارًا وتكرارًا من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية بفلسطين

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أشادت النائبة هند رشاد أمين، سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى في القاهرة والتي أكد خلالها أن التاريخ سيتوقف عند لحظة فارقة يتعرض فيها أهالي غزة للترويع والعقاب الجماعي.

وأكدت النائبة هند رشاد على أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذيرًا للمجتمع الدولي، من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، الذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع، وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب. 

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حذرت مرارًا وتكرارًا من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة، على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.

وقالت النائبة هند رشاد إن المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة، فأصبحنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار شعوب المنطقة موضع تهديد حقيقي وجاد.

وأضافت النائبة هند رشاد على إصرار القيادة السياسية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره الحقيقي والتحرك لإنهاء الصراع الدائر بالمنطقة وعدم المساهمة في توسعته.

النائبة هند رشاد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي غزة العقاب الجماعي

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