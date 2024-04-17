الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر حذّرت كثيرًا من تبعات الحرب فى غزة واتساع دائرة الصراع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي من المؤتمر الصحفى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف "السيسي" في مؤتمر صحفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" أن مصر حذّرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، إنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع، وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد لتتسع الدائرة وتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة. 

السيسي الرئيس السيسي فلسطين الحرب في غزة

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