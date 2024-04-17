قيادى بـ"مستقبل وطن": رسائل السيسى تأكيد على ثبات الموقف المصرى تجاه فلسطين

أشاد عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال السعيد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد تمسكه بالدفاع عن القضية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ودعوة المجتمعات الدولية لسرعة التحرك لإنهاء الصراع الدائر بالمنطقة وعدم المساهمة في توسعه.

وأضاف في تصريحات له، أن إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى استخدام الكيان الصهيوني للقوة المفرطة واستهداف الأبرياء، هو استمرار للدور الذي تلعبه مصر في فضح هذا الكيان المغتصب الذي لا يحترم أديانًا ولا أعرافًا وتجرد من أدنى قيم الإنسانية.

تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية، وحريصة على استمرار حالة الزخم وتوجيه المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتوصل إلى تسوية شاملة تقوم على أسس سليمة وعادلة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن التاريخ لن ينسى تواطؤ المجتمعات الدولية في مواجهة الكيان الصهيوني الذي قتل وحرق ودمر ولم يترك أي جُرم إلا وقد صنعه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر حذّرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، إنما كذلك ما ستجره لا محالة من اتساع للصراع، وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد لتتسع الدائرة وتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.