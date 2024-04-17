الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: توحيد الإرادة الدولية ضرورة لوقف إطلاق نار مستدام فى غزة

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الحرب الدموية على قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء الذين سقطوا بلا ذنب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولي غير قادر على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

 

الإرادة الدولية ضرورة لوقف حرب غزة 

وتابع: "ناقشت مع ملك البحرين جهود البلدين للتعامل مع هذا الوضع، ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق".

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