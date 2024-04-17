الأربعاء 17 أبريل 2024
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توك شو

نوران عوضين: زيارة ملك البحرين لمصر تعكس العلاقات القوية بين البلدين

 نوران عوضين
 نوران عوضين

قالت نوران عوضين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لمصر تعكس ما تتمتع به العلاقات المصرية البحرينية من قوة نابعة من التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت "عوضين" في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن هذه العلاقة تعد نموذجًا للعمل العربي المشترك، الأمر الذي تعزز نتيجة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين.

كما أشارت إلى أن ذلك كان له الأثر أيضًا في تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويدفع أيضًا في مسار تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكدت أن تلك الزيارة تحمل أهمية في ضوء ما تنتجه من توافق وتنسيق يثري أوجه التعامل الثنائي في المجالات كافة.

ملك البحرين زيارة ملك البحرين لمصر مصر والبحرين اكسترا نيوز

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