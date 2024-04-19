طلب إحاطة في البرلمان بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال

تقدَّمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب وذلك بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة بجانب نقص لبن الأطفال ومعاناة الأسر فى تدبير احتياجات ابنائهم بأسعار مرتفعة للغاية ترهقهم ماديًا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، بتأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه بالرغم من الانفراجة التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية وتوافر الدولار، إلا أنه حتى الآن لم نر انفراجة في أزمة توفير الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة بجانب لبن الأطفال.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، وتسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفير لبن الأطفال بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.