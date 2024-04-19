الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة في البرلمان بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

تقدَّمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب وذلك بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة بجانب نقص لبن الأطفال ومعاناة الأسر فى تدبير احتياجات ابنائهم بأسعار مرتفعة للغاية ترهقهم ماديًا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة. 

txt

نقص الأدوية فى الولايات المتحدة الأمريكية يصل لأعلى مستوياته

txt

المدير الإقليمى بـ"الصحة العالمية": نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى غزة

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، بتأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه بالرغم من الانفراجة التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية وتوافر الدولار، إلا أنه حتى الآن لم نر انفراجة في أزمة توفير الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة بجانب لبن الأطفال. 

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، وتسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفير لبن الأطفال بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدستور اللائحة الداخلية للمجلس النواب نقص الادوية

مواد متعلقة

نائبة: قانون رعاية المسنين يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكبار السن

برلمانى: الرئيس السيسى حذر مرارًا وتكرارًا من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية بفلسطين

قيادى بـ"مستقبل وطن": رسائل السيسى تأكيد على ثبات الموقف المصرى تجاه فلسطين

محمد زين الدين يطالب بالرقابة على المخابز لتفعيل قرار تخفيض أسعار الخبز السياحى

لماذا عزف الفلاح عن زراعة القطن؟.. النائب إيهاب وهبة يوضح الأسباب

"الجيل": زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن

الاتحادى الديمقراطى: رؤية السيسى لصراع المنطقة "ثاقبة"

نائب الوفد يطالب بإلزام القطاع الخاص بالتأمين الطبى على العاملين

الأكثر قراءة

عاجل | وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

وداعاً يا عمدة.. رحيل صلاح السعدني النجم الذي لا ينطفئ بريقه

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

3 سيناريوهات متوقّعة للرد الإيراني على "هجوم أصفهان"

الجيش الإيراني: سنعلن عن نتائج الهجوم على أصفهان قريبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

عام على الحرب في السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة