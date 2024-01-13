مجلس النواب يناقش أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى الأسواق (فيديو)

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين عبر النواب الذين طالبوا بإحاطة حول انعدام بعض الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى صعوبة استيراد المادة الخام بالدولار، رغم أن مصر تنتج أكثر من 90% من الأدوية، ومن بين الأدوية المفقودة دعامات القلب وأدوية العظام.

وقال "حاتم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل لمناقشة هذه القضية، بحضور عدة جهات معنية، مثل هيئة الدواء ومقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من المسئولين.

وأكد أن حل الأزمة يتطلب مسئولية مجتمعية، وتحديد الأولويات، والتعاون بين كل الأطراف، نظرا للنقص الحاد في بعض الأدوية الطبية، وطالب هيئة الدواء بنشر قائمة بالأدوية البديلة بشكل دوري ويومي في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات لنشر هذه المعلومات.

وأضاف أنه يجب على مجلس الوزراء ووزير الصحة الاجتماع مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء والبنك المركزي لضمان توفير الدولار لاستيراد المستلزمات والأدوية المختلفة، وكذلك الحفاظ على عمل وإنتاج مصانع الأدوية.