نقص الأدوية فى الولايات المتحدة الأمريكية يصل لأعلى مستوياته

حذر الصيادلة الأمريكيون من أن نقص الأدوية في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأن بعض الأدوية التي تعاني من نقص في المعروض هي أدوية العلاج الكيميائي المنقذة للحياة، وأدوية الطوارئ المخزنة في المستشفيات.

وأفادت الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (ASHP) وخدمة معلومات الأدوية في ولاية يوتا بأن هناك 323 نقصًا نشطًا في الأدوية في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل أكبر عدد من النقص منذ أن قامت بتتبع البيانات منذ عام 2001 جاوز الرقم القياسي السابق البالغ 320 نقصا في عام 2014، وفقا للبيانات.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة ASHP، بول أبراموفيتز، من أن جميع فئات الأدوية معرضة لنقص الأدوية، قائلًا إن "بعض حالات النقص الأكثر إثارة للقلق تشمل الأدوية العامة المعقمة القابلة للحقن، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي للسرطان وأدوية الطوارئ المخزنة في عربات المستشفى والمناطق الإجرائية".

الأدوية التى تعانى نقصًا فى الولايات المتحدة

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، هذا النقص يشمل أدوية مثل الأوكسيتوسين، والجلوبيولين المناعي Rho (D)، والعلاج الكيميائي القياسي للرعاية، وأدوية الألم والتخدير، وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأضاف أبراموفيتز أن "النقص المستمر على المستوى الوطني في علاجات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لا يزال يمثل أيضًا تحديًا خطيرًا للأطباء والمرضى".

وينجم النقص قصير الأجل عن تجاوز الطلب للعرض، ولكن "النقص الأكثر حدة واستمرارًا يكون مدفوعًا بعوامل اقتصادية تقوض الاستثمار في القدرة التصنيعية، وجودة التصنيع، وموثوقية سلسلة التوريد"، وفقًا لتقرير منفصل صادر عن ASHP.