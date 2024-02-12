في يومه العالمي.. 5 خرافات تتعلق بالصرع والنوبات

يعد نقص الوعي حول الصرع والنوبات حقيقة مذهلة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وبينما لدى الكثير من الناس فهم عام لمعنى الصرع، لا تزال هناك فجوة كبيرة في المعرفة حول الحالة وتأثيرها على حياة الأفراد.

في هذا اليوم العالمي للصرع، من المهم أن ندرك أن الصرع لا يقتصر على مجرد التعرض لنوبات عرضية، بل يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الصحة البدنية والعقلية والعاطفية للشخص.

قال الدكتور بانكاج أغاروال، استشاري أول أمراض الأعصاب ورئيس قسم طب الأعصاب في المستشفيات العالمية: إن هذا النقص في الوعي يمكن أن يؤدي إلى الوصم والتمييز ضد أولئك الذين يعانون من الصرع، مما يزيد من تعقيد تجاربهم اليومية، يمكن أن يؤدي الفهم غير الكافي لمرض الصرع إلى تأخير أو علاج غير مناسب للمصابين بهذه الحالة، نحن نهدف إلى دحض الخرافات المتعلقة بالصرع والنوبات.

الخرافة رقم 1: الصرع نادر جدًا. الحقيقة: يؤثر الصرع على ملايين الأشخاص في البلاد وهو اضطراب عصبي منتشر. من المعروف أن عوامل مثل إصابة الرأس، وعدوى الدماغ، والسكتة الدماغية، ورم الدماغ، ومرض الزهايمر، وتشوه الدماغ، والاستعداد الوراثي، تساهم في تطوره. ويلاحظ عادة في الناس من جميع الفئات العمرية.

الخرافة الثانية: الصرع والنوبات المرضية تعني نفس الشيء تمامًا، الحقيقة: تحدث النوبات عندما يكون هناك خلل مؤقت في النشاط الكهربائي للدماغ. قليل من الناس سوف يتعرضون لنوبة في مرحلة ما من حياتهم. من المهم ملاحظة أن التعرض لنوبة واحدة لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالصرع، الصرع هو اضطراب عصبي يتميز بنوبات متكررة

الخرافة الثالثة: الصرع يسبب دائمًا تشنجات، والتي تتضمن الاهتزاز والارتعاش. الحقيقة: النوبات تأتي في أشكال مختلفة، ولكل منها أعراض مميزة، قد تشمل هذه الأعراض الحركية مثل حركات الرجيج وضعف العضلات أو تصلبها والوخز أو التشنجات. يمكن أن تحدث أيضًا أعراض غير حركية، مثل نوبات التحديق أو التغيرات في الإحساس أو العواطف أو التفكير أو الإدراك أو قلة الحركة

الخرافة الرابعة: ينجم الصرع دائمًا عن الأضواء الساطعة وألعاب الفيديو أو التوتر. الحقيقة: هذا النوع من الصرع أكثر انتشارا لدى الأفراد الأصغر سنا ويميل إلى الانخفاض مع تقدمهم في السن. تختلف مسببات النوبات من شخص لآخر ويمكن أن تتأثر بعوامل مثل الحرمان من النوم، أو التوتر، أو تعاطي الكحول أو المخدرات، أو الحمى أو المرض، أو التغيرات الهرمونية، أو التغذية، أو بعض الأدوية.

الخرافة رقم 5: الصرع هو حالة نفسية، الحقيقة: الصرع هو اضطراب عصبي ناجم عن نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ، وغالباً ما يكون مصحوباً بالاكتئاب والقلق، يؤدي عدم القدرة على التنبؤ بالنوبات والخوف من التمييز إلى خلق وصمة عار تؤثر على نوعية حياة المصابين بالصرع، لذا لا ينبغي تصنيف الصرع على أنه مرض نفسي.