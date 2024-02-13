كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية وتغييرات نمط الحياة للوقاية منها

يمكن لتغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد أن تمنع السكتات الدماغية المتكررة وتساعد أيضًا في تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

ما هى السكتة الدماغية؟

وبحسب Hindustan times، تصيب السكتة الدماغية الأشخاص عندما يكون هناك انسداد أو انسداد في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، مما يسبب نقص تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وينجم هذا الانسداد عن جلطة دموية أو لوحة منتفخة داخل الأوعية الدموية. الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، ولديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية أو نوبة نقص تروية عابرة وعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو الإفراط في التدخين أو أكثر التعرض للتدخين السلبي، والإفراط في تناول الكحول، وتعاطي المخدرات، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري، وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، وأمراض القلب والأوعية الدموية (فشل القلب، وعيوب القلب، وعدوى القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني) هم أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية الدماغية "السكتة الدماغية".

أعراض السكتة الدماغية

إذا كان الشخص يعاني من ضعف مفاجئ في الذراعين، أو عدم تناسق الوجه، أو مشكلة في الكلام، أو صداع شديد، أو ارتباك، أو مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، أو فقدان التوازن أو التنسيق.

ويعد التعرف على التحذيرات الدقيقة التي تسبق السكتة الدماغية أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب. وتشمل هذه العلامات، التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، الارتباك المفاجئ، والصداع الشديد دون سبب واضح، والدوخة، وفقدان التوازن، ومشاكل التنسيق، والضعف المفاجئ أو تنميل الوجه، الذراع، "أو الساق - خاصة على جانب واحد من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يعد الارتباك أو صعوبة فهم الكلام، وثقل الكلام، وضعف الرؤية المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما من الأعراض الشائعة التي لا ينبغي الاستخفاف بها، وفقًا لـ Hindustan times.

علاج السكتة الدماغية

يمكن أن يلعب العلاج الفوري في الساعة الذهبية (بعد 3 ساعات من بداية السكتة الدماغية) دورًا حيويًا في تقليل تلف الدماغ وتحسين النتائج. وهذه حالة طبية طارئة، ومن ثم يتم إعطاء المريض أدوية تكسر الجلطات خلال فترة قصيرة. يتم إجراء منشط البلازمينوجين (TPA) أو استئصال الخثرة الميكانيكي (نوع من الإجراء الموجه بالصورة) لإزالة جلطة من شريان المريض.

علاوة على ذلك، توصف الأدوية للمرضى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل وعوامل الخطر الرئيسية الأخرى مثل:"مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب".

تغييرات نمط الحياة لمنع السكتة الدماغية

للوقاية من السكتة الدماغية، يجب عليك إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين أو الحد منه، وتجنب الإفراط في تعاطي الكحول، والحفاظ على وزن صحي، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر عن طريق تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل التمارين الرياضية التي تساعد على منع السكتة الدماغية.