الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية وتغييرات نمط الحياة للوقاية منها

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

يمكن لتغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد أن تمنع السكتات الدماغية المتكررة وتساعد أيضًا في تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

ما هى السكتة الدماغية؟

وبحسب Hindustan times، تصيب السكتة الدماغية الأشخاص عندما يكون هناك انسداد أو انسداد في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، مما يسبب نقص تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وينجم هذا الانسداد عن جلطة دموية أو لوحة منتفخة داخل الأوعية الدموية. الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، ولديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية أو نوبة نقص تروية عابرة وعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو الإفراط في التدخين أو أكثر التعرض للتدخين السلبي، والإفراط في تناول الكحول، وتعاطي المخدرات، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري، وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، وأمراض القلب والأوعية الدموية (فشل القلب، وعيوب القلب، وعدوى القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني) هم أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية الدماغية "السكتة الدماغية".

أعراض السكتة الدماغية

إذا كان الشخص يعاني من ضعف مفاجئ في الذراعين، أو عدم تناسق الوجه، أو مشكلة في الكلام، أو صداع شديد، أو ارتباك، أو مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، أو فقدان التوازن أو التنسيق.

عادات وتغييرات في نمط الحياة قد تحميك من السكتة الدماغية

بعد إصابة العامري فاروق به.. اعرف أسباب السكتة الدماغية

ويعد التعرف على التحذيرات الدقيقة التي تسبق السكتة الدماغية أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب. وتشمل هذه العلامات، التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، الارتباك المفاجئ، والصداع الشديد دون سبب واضح، والدوخة، وفقدان التوازن، ومشاكل التنسيق، والضعف المفاجئ أو تنميل الوجه، الذراع، "أو الساق - خاصة على جانب واحد من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يعد الارتباك أو صعوبة فهم الكلام، وثقل الكلام، وضعف الرؤية المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما من الأعراض الشائعة التي لا ينبغي الاستخفاف بها، وفقًا لـ Hindustan times.

علاج السكتة الدماغية

يمكن أن يلعب العلاج الفوري في الساعة الذهبية (بعد 3 ساعات من بداية السكتة الدماغية) دورًا حيويًا في تقليل تلف الدماغ وتحسين النتائج. وهذه حالة طبية طارئة، ومن ثم يتم إعطاء المريض أدوية تكسر الجلطات خلال فترة قصيرة. يتم إجراء منشط البلازمينوجين (TPA) أو استئصال الخثرة الميكانيكي (نوع من الإجراء الموجه بالصورة) لإزالة جلطة من شريان المريض.

علاوة على ذلك، توصف الأدوية للمرضى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل وعوامل الخطر الرئيسية الأخرى مثل:"مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب".

تغييرات نمط الحياة لمنع السكتة الدماغية

للوقاية من السكتة الدماغية، يجب عليك إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين أو الحد منه، وتجنب الإفراط في تعاطي الكحول، والحفاظ على وزن صحي، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر عن طريق تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل التمارين الرياضية التي تساعد على منع السكتة الدماغية.

السكتة الدماغية السكتات الدماغية السكتة ما هي السكتة الدماغية اعراض السكتة الدماغية علاج السكتة الدماغية

مواد متعلقة

عادات وتغييرات في نمط الحياة قد تحميك من السكتة الدماغية

بعد إصابة العامري فاروق به.. اعرف أسباب السكتة الدماغية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينشر مقطع فيديو لـ"يحيى السنوار" من كاميرا أحد الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟