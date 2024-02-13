عادات وتغييرات في نمط الحياة قد تحميك من السكتة الدماغية

ترتفع معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية حتى بين السكان الأصغر سنًا، خاصة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، إن عادات نمط الحياة غير الصحية مثل الحرمان من النوم والإفراط في التدخين والإجهاد المفرط ونمط الحياة الخامل (القلة من الأنشطة البدنية) تعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتشمل عوامل الخطر الأخرى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، وعلم الوراثة والتاريخ العائلي للسكتة الدماغية.

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم أيضًا بعوامل خطر أخرى للسكتة الدماغية، مثل تصلب الشرايين، يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الضعف تقريبًا، لأن ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما يسبب السكتة الدماغية.

أسباب جلطة الدماغ

السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفيات والسبب الرئيسي للإعاقة طويلة الأمد في جميع أنحاء العالم. يعاني معظم الشباب من السكتات الدماغية الناجمة عن جلطات الدم التي تسد الشرايين والتي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ. تحدث السكتات الدماغية النزفية عند تمزق الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ أو بالقرب منه. في بعض الأحيان يمكن أن تحدث السكتات الدماغية عند الشباب بسبب تمزق في الأوعية الدموية في الرقبة، نتيجة لصدمة، حتى لو كانت صدمة بسيطة.

أعراض السكتة الدماغية

وفقا للدكتور تارون شارما، مدير جراحة الدماغ والعمود الفقري، مستشفيات مارينجو آسيا، فريد آباد، “تظهر أعراض السكتة الدماغية على شكل خدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة على جانب واحد من الجسم، والارتباك المفاجئ، صعوبة في التحدث، صعوبة في فهم الكلام، صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما أو الرؤية المزدوجة، صعوبة في المشي، دوخة، صداع شديد مفاجئ، فقدان التوازن، أو عدم التنسيق.

خلال حالة السكتة الدماغية، كل دقيقة لها أهميتها، حيث يمكن للمريض أن يستمر في فقدان جزء من نفسه مع مرور كل دقيقة. وأي تأخير في العلاج قد يؤدي إلى إصابة الضحية بإعاقة دائمة. ومن ثم، عند رؤية أعراض السكتة الدماغية، يجب نقل المريض على الفور إلى أقرب مستشفى للسكتة الدماغية.

ومع التقدم في علاج جلطات الدماغ، فإن الأجهزة الحديثة ليست قادرة على إزالة الجلطات فحسب، بل يمكنها أيضًا عكس السكتة الدماغية.

أشياء يجب القيام بها للوقاية من السكتة الدماغية

يُنصح الأشخاص باتخاذ إجراءات معينة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن لإدارة الحالات الطبية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أدخل الفواكه الطازجة والخضروات الورقية الخضراء في نظامك الغذائي اليومي، قد يساعد تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة في تقليل تراكمها في الشرايين.

استمر في مراقبة ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم

حافظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

الإقلاع عن استهلاك الكحول أو الحد منه.

قل لا للتدخين.

من الضروري الامتناع عن التدخين السلبي لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يجب أن تأخذ ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة لأن النوم الجيد يساعد على تعزيز أداء عقلك ومزاجك وصحتك.