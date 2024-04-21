الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 21 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم الاحد 21 ابريل 2024، اول يوم عمل للبنوك بعد العطلة الأسبوعية، ليسجل متوسط 12.90 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 21 أبريل 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الاحد 21 ابريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاحد  نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاحد نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

سعر الريال السعودى اليوم الاحد 21-4-2024 فى مصر بكافة البنوك
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 12.85 للشراء 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 12.85 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 21 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 21 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي
 

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

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