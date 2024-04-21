16 مليار جنيه حصيلة تنازلات النقد الأجنبي لشركات الصرافة في شهر (خاص)

جمعت 3 شركات صرافة حكومية، حصيلة بلغت نحو 16 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

قيمة المتحصلات



قال عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة إن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية أمس السبت، بلغت ١٥٠ مليون جنيه ( مائه وخمسون مليون جنيه ) بإجمالى قيمه التنازلات منذ ٦ مارس وحتى ٢٠ ابريل بلغت ٦.٣٥٠ مليار جنيه ( سته مليار وثلاثمائه وخمسون مليون جنيه )

وأضاف فوزي في تصريحات لـ الدستور أن الإقبال مازال شديدًا على فروع شركه مصر للصرافه للتنازل عن العملات فى مختلف فروع الشركه البالغ عددها ٧١ فرع على مستوى محافظات الجمهوريه طوال فترة العمل، والتي تبدأ يوميا من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعه 12 مساء.

ونوه بأن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 62%، يليه الريال السعودي بنسبه 22%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفه بنسبه 0.6%.

ولفت محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 755 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

في حين بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الاهلي للصرافة التابعة للبنك الاهلي، بحسب مصادر بالقطاع المصرفي، نحو 8.895 مليار جنيه منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع الإقبال الكبير للتنازلات عن العملات الأجنبية والعربية من خلال عدد 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية.

شركات الصرافة

وتعمل شركات الصرافة يوميا من الثامنة صباحا وحتي التاسعة مساء عدا الجمعة من الساعه ٢.٣٠ ظهرا وحتى الساعه ٩.٣٠ مساء، بهدف التيسير علي الجمهور افراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم اثناء بيع النقد الأجنبي.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.