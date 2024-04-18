15 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبي لشركات الصرافة منذ 6 مارس (خاص)

جمعت 3 شركات صرافة حكومية، حصيلة بلغت نحو 15 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.

قيمة متحصلات شركات الصرافة من النقد الأجنبي

قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية بلغت 6 مليار جنيه، منذ إقرار البنك المركزي سعر صرف عادل ومرن للدولار يوم 6 مارس الماضى حتى أمس الأربعاء.



وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية، حتى أمس الاربعاء، بلغت نحو 170 مليون جنيه.



ولفت إلى أنه ما زال الإقبال كثيفًا على فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العمل، والتي تبدأ يوميا من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعه 12 مساء.



ونوه بأن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 62%، يليه الريال السعودي بنسبه 22%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفه بنسبه 0.6%.



ولفت محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 712 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية وبلغت تنازلات أمس الاربعاء فقط نحو 26 مليون جنيه، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.



في حين بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الاهلي للصرافة التابعة للبنك الاهلي، بحسب مصادر بالقطاع المصرفي، نحو 8.385 مليار جنيه منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع الإقبال الكبير للتنازلات عن العملات الأجنبية والعربية من خلال عدد 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية.



وتعمل شركات الصرافة بشكل يومي عهدا الجمعة من كل اسبوع من الثامنة صباحا وحتي التاسعة مساء للتيسير علي الجمهور افراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم اثناء بيع النقد الأجنبي.



وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.



وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.