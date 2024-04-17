الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خطوة جديدة من "ابدأ" لتطوير التعليم الفنى فى مصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، اليوم الأربعاء، خطاب نوايا مع مشروع قوى عاملة مصر أكبر مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

ويهدف الاتفاق لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير الدولية، وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني ودوره في بناء المجتمع وتغيير الموروث الثقافي السلبي، فضلًا عن تصميم وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتخريج شباب مؤهل وقادر على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلية والدولية.

وشهد توقيع خطاب النوايا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، وعدد من خبراء التعليم الفني رفيعي المستوى، على هامش انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" 2024 الذي يُقام هذا العام برعاية مبادرة "ابدأ" تحت شعار "اصنع مستقبلك" خلال الفترة (17) -18) أبريل.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل على تنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة القوى العاملة التي تُعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

ابدأ خطاب نوايا مشروع قوى عاملة مصر مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعاون المشترك

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم 17 أبريل 2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري والليرة

أكثر الوظائف طلبًا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد فى مصر

"الاتصالات": تنظيم برنامج تدريبي حول العمل على منصات العمل الحُر للمرأة

14.631 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ 6 مارس (خاص)

14 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة منذ 6 مارس (خاص)

المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني ضمن أفضل 5 مشاريع بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024

بالتعاون مع "الاتصالات".. مذكرة تفاهم لتطوير "مصر الخير" رقميًا

المصرية للاتصالات تعلن استقالة محمد شمروخ لتكليفه بالعمل رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم الاتصالات

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية