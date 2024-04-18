الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 18-4-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظ للجنيه، في معاملات البنوك المصرية والاجنبية ووفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

نرصد في التقرير التالي اخر سعر استقر عليه الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18/ 4/ 2024 وهو المتداول في كافة البنوك المصرية والأجنبية مع الاختلاف في عدة قروش.

 

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  
دولار أمريكى 48.4440 جنيه للشراء  48.5800 جنيه للبيع

سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

48.45 جنيه للشراء  48.55  جنيه للبيع

سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 
48.45 جنيه للشراء  48.55  جنيه للبيع


سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 
48.45 جنيه للشراء  48.55  جنيه للبيع

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سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 
48.55 جنيه للشراء  48.45  جنيه للبيع


سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 
48.40 جنيه للشراء 48.50 جنيه للبيع

سجل الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB 
48.45 جنيه للشراء  48.55  جنيه للبيع

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دولار كنـدى 35.0764 جنيه للشراء 35.1851 جنيه للبيع 
كرون دانمركى 6.9070 جنيه للشراء 6.9267 جنيه للبيع 
كرون نرويجى 4.4082 جنيه للشراء 4.4222 جنيه للبيع 
كرون ســويدى 4.4182 جنيه للشراء 4.4312 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى 53.1767 جنيه للشراء 53.3494 جنيه للبيع 
100 ين يابانى 31.3249 جنيه للشراء 31.4190 جنيه للبيع 
ريـــال سعـــودى 12.9139 جنيه للشراء 12.9512 جنيه للبيع 
دينــار كويتى 157.1480 جنيه للشراء 157.6403 جنيه للبيع 
درهم إماراتى 13.1907 جنيه للشراء 13.2284 جنيه للبيع 
دولار أســـترالى 31.1350 جنيه للشراء 31.2321 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين  128.4884 جنيه للشراء 128.8663 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى 125.8220 جنيه للشراء 126.1884 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 13.2778 جنيه للشراء 13.3260 جنيه للبيع 
دينـار أردنـى 68.3561 جنيه للشراء 68.5964 جنيه للبيع 
يوان صينى 6.6921 جنيه للشراء 6.7113 جنيه للبيع

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