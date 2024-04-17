"صناعة الحبوب" تكشف حقيقة تراجع أسعار الخبز السياحى والفينو (فيديو)

كشف النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، عن تفاصيل اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مع أصحاب المخابز، حيث تناول الاجتماع قضية أسعار الخبز السياحي والفينو.

وأكد حسانين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزير طالب أصحاب المخابز بخفض أسعار الخبز السياحي، مستندًا إلى توافر الدولار واستقرار سعره رسميًا، إضافةً إلى تراجع أسعار الدقيق، وفي هذا السياق، سيعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الخميس، اجتماعًا مع وزير التموين وعدد من المسئولين لإعلان أسعار الخبز السياحي رسميًا.

وأشار حسانين، إلى أن وزن العيش السياحي سيظل ثابتًا، مع خفض سعره بنسبة تصل إلى 35%، ولاحظ أن سعر الخبز السياحي قد يصبح حرًا بشكل كامل ويتأرجح من شهر لآخر، وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع خفض أسعار الخبز، خاصةً مع جني محصول القمح في الفترة المقبلة.