الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب ارتفاع أسعار الخبز الحر (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة بسبب ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر، رغم انخفاض أسعار الدقيق، متسائلاً: "لماذا لم تخفّض المخابز أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق؟"

وأشار موسى خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إلى أن سعر كيلو البصل وصل حاليًا إلى 5 جنيهات، مشيرًا إلى وجود مساحات هائلة من زراعة البصل، موضحًا أن الأمر يختلف عن العام الماضي حيث تراجع سعر البصل 45 جنيهًا في الأسواق ليصل حاليًا إلى 5 جنيهات.

في السياق، أكد موسى أن قطع الكهرباء هو محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، لافتًا إلى أن الحديث يتطرق أيضًا إلى أسعار الدقيق، حيث شهدت نزولًا فيما يتراوح ما بين 3 - 4 آلاف جنيه، فيما ارتفع سعر رغيف الخبز الحر.

الاعلامي احمد موسى ارتفاع سعر رغيف الخبز سعر رغيف الخبز الخبز الحر أسعار الدقيق انخفاض أسعار الدقيق المخابز أسعار الخبز الحر على مسئوليتي قناة صدى البلد سعر كيلو البصل البصل الكهرباء

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

الباز يكشف مفاجأة عن أسباب قطع الكهرباء.. وموعد انتهاء الأزمة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة قد تصل لـ38 غدًا (فيديو)

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"