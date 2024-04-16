أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب ارتفاع أسعار الخبز الحر (فيديو)

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة بسبب ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر، رغم انخفاض أسعار الدقيق، متسائلاً: "لماذا لم تخفّض المخابز أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق؟"

وأشار موسى خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إلى أن سعر كيلو البصل وصل حاليًا إلى 5 جنيهات، مشيرًا إلى وجود مساحات هائلة من زراعة البصل، موضحًا أن الأمر يختلف عن العام الماضي حيث تراجع سعر البصل 45 جنيهًا في الأسواق ليصل حاليًا إلى 5 جنيهات.

في السياق، أكد موسى أن قطع الكهرباء هو محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، لافتًا إلى أن الحديث يتطرق أيضًا إلى أسعار الدقيق، حيث شهدت نزولًا فيما يتراوح ما بين 3 - 4 آلاف جنيه، فيما ارتفع سعر رغيف الخبز الحر.