سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-4-2024

يشهد سعر الدولار في مصر استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري خلال إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة البنوك العاملة في مصر والتي بدأت من الثلاثاء 9 أبريل وتنتهي الأحد 14 أبريل وتكون عودة العمل بالبنوك مرة أخرى بداية من الإثنين 15 أبريل 2024.

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13/4/2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند

47.5234 جنيه للشراء.

47.6588 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك مصر عند

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib عند

47.5 جنيه للشراء.

47.6 جنيه للبيع.





اسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.4773 جنيه للشراء.

51.6288 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى

60.0268 جنيه للشراء.

60.2169 جنيه للبيع.

دولار كنـدى

34.9694 جنيه للشراء.

35.0819 جنيه للبيع.

كرون دانمركى

6.9016 جنيه للشراء.

6.9223 جنيه للبيع.

كرون نرويجى

4.4441 جنيه للشراء.

4.4576 جنيه للبيع.

كرون ســويدى

4.4891 جنيه للشراء.

4.5027 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

52.4540 جنيه للشراء.

52.6326 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

31.2942 جنيه للشراء.

31.3854 جنيه للبيع.

ريـــال سعـــودى

12.6695 جنيه للشراء.

12.7063 جنيه للبيع.

دينــار كويتى

154.5274 جنيه للشراء.

155.0182 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

12.9403 جنيه للشراء.

12.9783 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى

31.3179 جنيه للشراء.

31.4167 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين

126.0433 جنيه للشراء.

126.4192 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى

123.4309 جنيه للشراء.

123.7955 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى

13.0255 جنيه للشراء.

13.0697 جنيه للبيع.

دينـار اردنـى

67.0665 جنيه للشراء.

67.3052 جنيه للبيع.

يوان صينى

6.5708 جنيه للشراء.

6.5898 جنيه للبيع.

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