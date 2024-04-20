20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، عن أن أسعار الهواتف الذكية بأنواعها شهدت تراجعًا تراوح بين ١٠٪ و٢٠٪ بعد إطلاق مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الدولة شجعت الشركات العالمية على التصنيع محليًا، وبدأت فى إنشاء مصنع لها فى مصر لتلبى خطوط الإنتاج احتياجات السوق المصرية.

وأكد «طلعت»، لـ«الدستور»، أن تراجع سعر صرف الدولار أدى إلى دخول مكونات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ما سيخفض من أسعار المنتجات النهائية المصنعة فى مصر، موضحًا أن ٥ شركات عالمية بدأت التصنيع وتستهدف إنتاج نحو ٦ ملايين وحدة بنهاية عام ٢٠٢٥، وذلك وفق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».