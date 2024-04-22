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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين  22 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي ؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي ورغبة المعتمرين في توفير العملة السعودية  نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال اليوم الاثنين 22 ابريل 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم 21 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.86 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.82 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.82جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.82 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.81 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.54 ليرة سورية.

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