الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي، اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا بعدد من البنوك المختلفة، في بداية التعاملات الصباحية، حيث بلغ نحو 12.85 جنيه للشراء، وقيمة 12.90 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، عند 12.81 جنيه للشراء، كما سجل 12.90 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في بنك مصر.
وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 23 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

سعر الريال السعودي اليوم 22 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 48.31 جنيه للشراء، و48.45 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 51.47 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 59.77 جنيها للشراء، و59.96 جنيه للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 156.83 جنيه للشراء، 157.34 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

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