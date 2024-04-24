الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع استعداد الحجاج لأداء فريضة الحج 2024 يهتم المسافرون بالاستعلام والبحث عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري من أجل تغيير العملات قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري للشراء  12.7952 جنيه للبيع 12.8325 جنيه.

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك الأهلي المصري للشراء 12.7932 جنيه للبيع 12.8246 جنيه.

كما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر  للشراء 12.8046  جنيه للبيع  12.8326  جنيه.

بينما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 12.77 جنيه للبيع 12.82 جنيه.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة  
للشراء 12.79 جنيه للبيع 12.82 جنيه

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس  
للشراء 12.74 جنيه للبيع 12.83 جنيه

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك التجاري الدولي cib  للشراء  12.7355 جنيه للبيع 12.8246 جنيه

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

75 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بالأسواق المحلية


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

لم يتحرك سعر  الريال السعودي  مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ الريال 0.27 دولار أمريكي

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى للشراء 47.9935 جنيه للبيع 48.1294 جنيه 
يورو للشراء  51.2186 جنيه للبيع 51.3830 جنيه 
جنيــه إسترليـنى للشراء  59.5215 جنيه للبيع 59.6949 جنيه 
دولار كنـدى للشراء  35.0164 جنيه للبيع 35.1258 جنيه 
كرون دانمركى للشراء  6.8669 جنيه للبيع 6.8867 جنيه 
كرون نرويجى للشراء  4.3674 جنيه للبيع 4.3809 جنيه 
كرون ســويدى للشراء  4.4145 جنيه للبيع 4.4280 جنيه 
فرنك سويسرى للشراء   52.6591 جنيه للبيع 52.8198 جنيه 
100 ين يابانى للشراء  30.9975 جنيه للبيع 31.0914 جنيه 
دينــار كويتى للشراء  155.7623 جنيه للبيع 156.2542 جنيه 
درهم اماراتى للشراء  13.0669 جنيه للبيع 13.1050 جنيه 
دولار اســـترالى للشراء  30.9750 جنيه للبيع 31.0724 جنيه 
دينــار البحــرين للشراء  127.2868 جنيه للبيع 127.6710 جنيه 
ريـــال عمـــانى للشراء  124.6487 جنيه للبيع 125.0147 جنيه 
ريـــال قطــــرى للشراء  13.1525 جنيه للبيع 13.2006 جنيه 
دينـار اردنـى للشراء  67.5964 جنيه للبيع 67.9794 جنيه 
يوان صينى للشراء  6.6225 جنيه للبيع 6.6416 جنيه 

 

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