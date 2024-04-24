سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

مع استعداد الحجاج لأداء فريضة الحج 2024 يهتم المسافرون بالاستعلام والبحث عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري من أجل تغيير العملات قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري للشراء 12.7952 جنيه للبيع 12.8325 جنيه.

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك الأهلي المصري للشراء 12.7932 جنيه للبيع 12.8246 جنيه.

كما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 12.8046 جنيه للبيع 12.8326 جنيه.

بينما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 12.77 جنيه للبيع 12.82 جنيه.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

للشراء 12.79 جنيه للبيع 12.82 جنيه

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

للشراء 12.74 جنيه للبيع 12.83 جنيه

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك التجاري الدولي cib للشراء 12.7355 جنيه للبيع 12.8246 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ الريال 0.27 دولار أمريكي

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى للشراء 47.9935 جنيه للبيع 48.1294 جنيه

يورو للشراء 51.2186 جنيه للبيع 51.3830 جنيه

جنيــه إسترليـنى للشراء 59.5215 جنيه للبيع 59.6949 جنيه

دولار كنـدى للشراء 35.0164 جنيه للبيع 35.1258 جنيه

كرون دانمركى للشراء 6.8669 جنيه للبيع 6.8867 جنيه

كرون نرويجى للشراء 4.3674 جنيه للبيع 4.3809 جنيه

كرون ســويدى للشراء 4.4145 جنيه للبيع 4.4280 جنيه

فرنك سويسرى للشراء 52.6591 جنيه للبيع 52.8198 جنيه

100 ين يابانى للشراء 30.9975 جنيه للبيع 31.0914 جنيه

دينــار كويتى للشراء 155.7623 جنيه للبيع 156.2542 جنيه

درهم اماراتى للشراء 13.0669 جنيه للبيع 13.1050 جنيه

دولار اســـترالى للشراء 30.9750 جنيه للبيع 31.0724 جنيه

دينــار البحــرين للشراء 127.2868 جنيه للبيع 127.6710 جنيه

ريـــال عمـــانى للشراء 124.6487 جنيه للبيع 125.0147 جنيه

ريـــال قطــــرى للشراء 13.1525 جنيه للبيع 13.2006 جنيه

دينـار اردنـى للشراء 67.5964 جنيه للبيع 67.9794 جنيه

يوان صينى للشراء 6.6225 جنيه للبيع 6.6416 جنيه

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