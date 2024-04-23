سعر الذهب اليوم فى مصر.. تراجع 110 جنيهات خلال يومين

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قوي للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جنى الأرباح، وانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية في الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي يوم الجمعة المقبل، بجانب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، في الأول من مايو.

110 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب خلال يومين

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 110 جنيهات خلال يومين، من بينها 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 26 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2301 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

أسعار الذهب أمس

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي ستوفر رؤى حاسمة حول أحدث اتجاهات معدل التضخم الأمريكي، وربما تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع في السوق المصرية والعالمية أيضًا، بسبب التغيرات السياسية.