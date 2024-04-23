الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى مصر.. تراجع 110 جنيهات خلال يومين

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قوي للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جنى الأرباح، وانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية في الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي يوم الجمعة المقبل، بجانب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، في الأول من مايو. 

110 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب خلال يومين 

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 110 جنيهات خلال يومين، من بينها 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 26 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2301 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

أسعار الذهب أمس
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي ستوفر رؤى حاسمة حول أحدث اتجاهات معدل التضخم الأمريكي، وربما تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع في السوق المصرية والعالمية أيضًا، بسبب التغيرات السياسية.

أسعار الذهب اسعار الذهب المحلية الذهب المحلية الاسواق الأسواق لبيانات التضخم الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

سقوط سيارة على شريط السكة الحديد لمترو الأنفاق.. ومعدات ثقيلة لسحبها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك