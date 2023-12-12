الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زوجة الشهيد عميد أحمد الجعفري: "انتخبت السيسي لوقوفه بجانب أهالي الشهداء"

زوجة الشهيد عميد
زوجة الشهيد عميد أحمد الجعفري

حرصت الدكتورة نشوى مصطفى محمد، زوجة الشهيد البطل عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفري، الذي استشهد في العملية الشاملة عام 2018 في سيناء، على الحضور إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بصوتها داخل صناديق الاقتراع بمدرسة علي بن أبي طالب بالبساتين بالقاهرة. 

وقالت نشوى إنه من حق كل مواطن أن يذهب إلى لجان الانتخابات للإدلاء بصوته للرئيس الذي يختاره ويمثله، مؤكدة أنها قامت باختيار الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مشوار النجاح وتكميل عجلة الإنتاج في البلاد. 

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي هو من وقف بجانب أهالي وأسر الشهداء وجاب حقهم من الإرهاب الغاشم، ودعت المواطنين بالنزول إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم. 

وطالبت زوجة الشهيد من الرئيس السيسي تخليد سيرته بعمل مسلسل يشيد ببطولاته التي قام بها امتدادًا للسيرة العطرة في تخليد الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن.

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