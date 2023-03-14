الحبس سنة لشقيقين بسبب التنقيب عن الآثار أسفل عقار بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة شقيقان بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالحفر والتنقيب عن الآثار، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5103 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بوجود بلاغ بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، إلى أنه حال قيام المرور الأمني بدائرة القسم، استوقفت القوة بعض الأهالي وأخبروهم بوجود أعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص والدلوف إلى العقار تبين وجود عدد 2 غرفة مفتوحة أبوابهما ومهجورين، الأولي بها بعض المتعلقات القديمة، والثانية يتوسطها حفرة بعمق حوالي 4 مترًا، وحال ذلك تم العثور على بعض أدوات الحفر، وحال ذلك تقدم إليهما المتهمان كل من "أ.ع.ال" سمكري، وشقيقة " ط.ع.ال"، سمكري، وتبين ترددهم على العقار والقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار أسفل العقار.

كما تبين من أقوال مفتشي الآثار في المحضر، أن المعاينة للعقار محل الواقعة تبين وجود أعمال حفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار، واحتواء ناتج الحفر المعثور عليه داخل العقار علي شواهد أثرية عبارة عن شقف فخار أثري، وهناك بعض الرديم، ووجود بعض الأجولة معبأ بداخلها ردم ، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتهما.