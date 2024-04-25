الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين تقترب من استلام نصف مليون طن قمح من المزراعين

القمح
القمح

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن 450 نقطة استلام وتجميع محصول القمح المحلي على مستوي الجمهورية، استلمت من المزارعين نحو 430 ألف و671 طنًا و435 كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل وحتي اليوم 25 من الشهر الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن تلك الكميات تم توريدها لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والتي استحوذت على كمية بلغت 192 ألف و819 طن و663 كيلو، تليها شركات المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 185 ألف و949 طنًا و602 كيلو.

وتابع المصدر، أن الشون التابعة للبنك الزراعي المصري استلمت نحو 49 ألف و723 طنًا و543 كيلو من اجمالي الكميات الموردة لصالح وزارة التموين، ثم الشركة العامة للصوامع والتخزين بكمية  بلغت 2178 طن و627 كيلو قمح من المزارعين.

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بمحافظة الدقهلية، خلال عمليات التوريد لموسم 2024، وذلك من اجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألف و229 فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا سرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

إجمالى الكميات الموردة من القمح أستعدادات موسم توريد القمح أسعار توريد القمح إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الصوامع

مواد متعلقة

لليوم الرابع.. الشون والصوامع تواصل استلام محصول القمح.. والتموين:"المستهدف 3.5 مليون طن"

موسم الخير.. بدء توريد القمح من المزارعين إلى شون وصوامع الحكومة بسعر 2000 جنيه للإردب

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

تداول 84 ألف طن بضائع فى ميناء دمياط

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

تداول 30 سفينة حاويات وبضائع على أرصفة ميناء دمياط

حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أضرموا فيها النيران.. تفاصيل قتل فتاة انتقامًا من أسرتها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام