التموين تقترب من استلام نصف مليون طن قمح من المزراعين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن 450 نقطة استلام وتجميع محصول القمح المحلي على مستوي الجمهورية، استلمت من المزارعين نحو 430 ألف و671 طنًا و435 كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل وحتي اليوم 25 من الشهر الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن تلك الكميات تم توريدها لكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والتي استحوذت على كمية بلغت 192 ألف و819 طن و663 كيلو، تليها شركات المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 185 ألف و949 طنًا و602 كيلو.

وتابع المصدر، أن الشون التابعة للبنك الزراعي المصري استلمت نحو 49 ألف و723 طنًا و543 كيلو من اجمالي الكميات الموردة لصالح وزارة التموين، ثم الشركة العامة للصوامع والتخزين بكمية بلغت 2178 طن و627 كيلو قمح من المزارعين.

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بمحافظة الدقهلية، خلال عمليات التوريد لموسم 2024، وذلك من اجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألف و229 فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا سرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.