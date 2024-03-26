الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار لخفض الأسعار ضرورة لمنع الاحتكار

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باتفاق رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمصنعين خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض الأسعار بنسب 15% و20% مع إمكانية الوصول إلي 30% بعد عيد الفطر المبارك.

خفض أسعار السلع

وقالت " نبيه" في تصريحات صحفية لها، إن الحكومة تسعي جاهدة لخفض أسعار السلع للتخفيف عن كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض السلع حدت من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار من قبل التجار.

 

التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة

 

وطالبت "نبيه" بضرورة التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة للمواطنين وضرورة الرقابة علي الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة، مطالبة أيضًا بضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية والمعارض للحد من زيادة الأسعار

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاءً موسعًا، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20٪‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

شيماء محمود نبيه لجنة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء التجار والمصنعين خفض الأسعار عيد الفطر المبارك

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