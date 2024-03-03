الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر بتاريخ اليوم الأحد، عامل متهم بالاتجار في الحشيش بمركز ساقلته، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وصدرالحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وخالد حسن بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، والذي تبين من تحرياته صحة ما ورد من وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

 وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج محكمة جنايات سوهاج الحشيش مركز ساقلتة المستشار حمدى عبد العزيز

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