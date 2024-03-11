الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 810 أحكام قضائية فى 4 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان – دمياط – الإسكندرية - الجيزة بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم  8.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين والشابو" – كمية من الأقراص المخدرة  بحوزة 7 متهمين " لـ 2 منهم معلومات جنائية" وضبط 4  قطع سلاح نارى 2 بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينتين - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتنفيذ 810 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط  ضبط  قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 30 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط 2 بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الإسكندرية  ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين وقضية سلاح أبيض..ضُبط خلالها قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم.

وفى مديرية أمن الجيزة  ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الامن العام اللواء محمود أبو عمره الأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان

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